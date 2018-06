Tragedia sul lavoro a Resana, precipita dal tetto e muore

RESANA Tragico incidente sul lavoro nella prima mattinata di oggi, martedì, poco dopo le 9, presso le officine meccaniche "Europe meat" di via Roma a Resana. Un uomo di 46 anni, Umberto Simioni, del luogo , è precipitato dal tetto su cui stava lavorando: un tremendo volo di sette metri che non gli ha lasciato scampo. Stando ai primi accertamenti la copertura, in eternit, si sarebbe sfondata sotto i suoi piedi, senza lasciargli scampo. Sul posto sono intervenuti gli infermieri e i medici del Suem 118, i carabinieri di Castelfranco Veneto e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 2.