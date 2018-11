Sicurezza stradale, a Resana parte: "A tutto c'è un limite"

Giovedi 22 novembre alle ore 20.30 presso il Centro Culturale di Resana parte una nuova campagna per la sicurezza stradale con l’incontro-dibattito dal titolo “A tutto c’è un limite!”. Operatori della polizia stradale e della polizia locale, educatori dell’Ulss2 e responsabile dell’associazione Familiari Vittime della strada cercheranno di far capire ai cittadini, ed in particolare ai giovani, quanto sia importante rispettare i limiti quando si è alla guida di un veicolo. Ci sarà spazio sia per le indicazioni ad una guida sicura sia per le conseguenze legate alle infrazioni stradali. “Diamo precedenza alla vita è questo lo slogan che vogliamo lanciare – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare la serata – le vittime degli incidenti stradali sono tante, troppe… attraverso l’educazione e la promozione della sicurezza e del rispetto dei divieti e dei limiti si possono evitare tante tragedie… l’invito in particolare è rivolto ai giovani che molte volte “giocano” con la velocità mettendo a rischio la loro e l’altrui vita”. Durante la serata ci sarà anche l’intervento dell’associazione “Familiari vittime della strada” Paola Conte che sta portando avanti una vera e propria “battaglia” per la sicurezza stradale.