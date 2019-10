Resana in lutto: addio a Piero Luisetto, ex vicesindaco e pioniere della Liga

Sono ore di lutto a Resana per la scomparsa, all'età di 63 anni, dell'ex vicesindaco Piero Luisetto, tra i pionieri della Liga nella Marca. Luisetto, da tempo malato, è stato stroncato da un infarto che lo ha colpito mentre veniva accompagnato ad essere sottoposto ad una seduta di radioterapia (cura iniziata solo pochi giorni prima), a Treviso.

« L'amministrazione Comunale di Resana -si legge nella pagina Facebook del Comune- si stringe attorno a Giuseppina, Francesca, Alessandra e a tutta la famiglia Luisetto per la perdita del caro Piero Luisetto, “Pierino” persona stimata e apprezzata oltre che già vice sindaco di questo Comune. Pierino era un esempio per chi fa l'amministratore pubblico o comunque si impegna per il proprio comune, per la propria gente...un esempio anche per me - ha detto il sindaco Stefano Bosa - dalla sagra al calcio, dalla politica alla parrocchia… lui c'era...e c'era sempre con la sua voglia di fare con la suvoglia sempre di aiutare il prossimo. Ho conosciuto poche altre persone così presenti e disponibili per gli altri. Mancherà alla famiglia..ma mancherà tanto anche a Resana, mancherà a tanti... ma rimarrà il suo esempio!». Il funerale è stato fissato per venerdì prossimo alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Resana.