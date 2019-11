Listeria negli sfilacci di cavallo, lotto contaminato ritirato dal mercato

Allarme listeria per gli sfilacci di cavallo a marchio ‘Masina dal 1929 La Salumeria”. Un lotto del prodotto, distribuito dall’azienda bresciana Naba Carni spa, è stato ritirato dal mercato dal ministero della salute. Il motivo del richiamo è dovuto a un potenziale rischio di contaminazione microbiologica da listeria monocytogens degli sfilacci prodotti nello stabilimento ‘Europe Meat International Srl’ con sede a Resana, in provincia di Treviso.

Il prodotto potenzialmente contaminato è venduto in confezioni di plastica da 100 grammi con il numero di lotto 93543 e la data di scadenza 31/10/2020. Il ministero raccomanda di non consumarlo e di "riportare la confezione al punto vendita". Il batterio Listeria Monocytogenes è comunemente presente nel suolo, nell'acqua e nella vegetazione. Può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli e carni poco cotte. È il batterio responsabile della listeriosi, una grave infezione che, anche se in casi rari, può portare alla morte soprattutto soggetti fragili come neonati, anziani, donne incinte e adulti immuno-compromessi.