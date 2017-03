Tenta il suicidio per una delusione sentimentale, salvato dai carabinieri

RESANA Tragedia sfiorata in mattinata a Resana: un 55enne, probabilmente per una forte delusione sentimentale, ha tentato di uccidersi con i gas di scarico della sua auto. L'uomo è stato salvato da una pattuglia dei carabinieri che notandolo a bordo del suo veicolo, privo di sensi, ha sventato il tentativo di suicidio. Il 55enne è stato poi affidato alle cure dei medici del Suem 118. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi.