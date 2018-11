Gamba incastrata in una fresa, intervengono Suem e vigili del fuoco

Grave incidente sul lavoro alle 10.40 di stamattina, giovedì, a Castelminio di Resana, in un terreno agricolo al civico 4 di via Angaran. Un uomo di 78 anni è rimasto ferito: per cause in corso di accertamento l'anziano è rimasto incastrato con una gamba ad una fresa di un trattore. Il 78enne, soccorso da vigili del fuoco (ci sono voluti circa 30 minuti per liberare il malcapitato) e infermieri del Suem 118, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale del Ca' Foncello di Treviso. Sul posto intervenuti anche carabinieri e ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2.