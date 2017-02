Miane: iniziati i lavori di restauro sui monumenti della Grande Guerra

MIANE Da alcuni giorni a questa parte, i cittadini che passeggiano davanti allo storico Monumento ai caduti di Miane non hanno potuto fare a meno di notare che il gruppo scultoreo è stato nascosto da delle alte impalcature posizionate con lo scopo di restaurare e dare nuova vita a una delle opere simbolo del comune trevigiano.

L'iniziativa è nata grazie a un finanziamento della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, che ha indetto un bando destinato al recupero dei monumenti e dei siti legati alla Grande Guerra. I lavori sul Monumento ai caduti quindi sono solo i primi di una lunga serie che interesserà anche la chiesetta sul “Cavallotto” di Campea ed il monumento in piazza Combai. I Comuni dell'Alta Marca hanno aderito in massa all'iniziativa, cogliendo al volo un’occasione unica per restaurare i luoghi della memoria presenti un po’ in tutti i borghi della nostra provincia. Un segno di civiltà che rispecchia sentimenti di rispetto e di gratitudine verso tanti giovani che esattamente un secolo fa hanno dato la vita per difendere la loro Nazione.