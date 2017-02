Test sugli animali, Donatella Rettore lancia una petizione sul web

TREVISO Giorni decisivi in Parlamento per mettere fine ai test condotti su animali per fumo, alcol e droghe: esperimenti crudeli, antiscientifici, inutili e inefficaci. “Ci appelliamo ai Senatori perché il 15 febbraio votino contro la proroga di altri 5 anni ai test animali su alcol, fumo e droga - chiede la LAV - Questa l’accorata richiesta veicolata attraverso una nuova petizione su change.org (https://www.change.org/p/al-ministro-della-salute-beatrice-lorenzin-fermiamo-la-sperimentazione-sugli-animali-per-fumo-alcol-e-droghe), lanciata dalla cantante Donatella Rettore, e via social con l’hashtag #FALLISMETTERE: da condividere e sostenere!”.

“In Italia le sostanze d'abuso come il fumo, l'alcol e le droghe vengono ancora testate sugli animali… sebbene non siano loro i consumatori di queste sostanze! – sottolinea la biologa Michela Kuan, responsabile LAV Ricerca senza Animali - Un aspetto scientifico importante da considerare, infatti, è che nessun animale può essere modello sperimentale per altre specie, dunque i risultati ottenuti su animali non sono trasferibili all’uomo con efficacia, anzi possono perfino risultare fuorvianti, soprattutto in un campo così complesso come la dipendenza che ha chiari risvolti sociologici e psicologici non riproducibili in un topo chiuso in una gabbia di un laboratorio! Allora perché concedere una proroga a questi test? Quali interessi si vorrebbero così difendere? Sarebbe più efficace e produttivo investire in ricerca che non fa uso di animali: è questa la vera avanguardia scientifica e l’unico futuro possibile se si vuole dare speranza ai giovani purtroppo vittime delle droghe!”

Questi esperimenti dovevano essere vietati per Legge nel 2017 ma il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha prima concesso un anno di proroga e poi ha dato parere favorevole a un emendamento che si voterà in Senato il 15 febbraio, con il quale questi test potranno continuare fino al 2021, per altri 5 anni e con decine di migliaia di animali uccisi! Anche se gli animali non fumano, non bevono e non si drogano, ogni giorno migliaia di loro continuano a subire test per verificarne gli effetti dannosi già noti da tempo. Fumano l’equivalente di 266 sigarette al giorno, subiscono iniezioni o inalano i vapori dell’alcol immobili per ore, giorni.

“Chiediamo al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin di rispettare l’impegno (sancito nel decreto legislativo n° 26/2014) che mette al bando i test sulle sostanze d’abuso condotti sugli animali, quelli finalizzati ai trapianti di organi tra specie diverse (gli xenotrapianti) e il “riutilizzo” di alcuni animali in alcune sperimentazioni particolarmente dolorose – sottolinea la LAV - Dobbiamo chiedere a tutti i Senatori di rispettare l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 26-2014 che vieta la sperimentazione animale di fumo, l'alcol e le droghe e di votare contro l'emendamento De Biasi e altri, che proroga lo stop ai test sulle sostanze d'abuso fino al 2021: nessuno di loro può calpestare le 57.600 firme di cittadini favorevoli a una ricerca diversa, davvero scientifica, eticamente compatibile, già raccolte con la nostra petizione “Aiutali a uscirne” (http://www.lav.it/cosa-facciamo/vivisezione/aiutali-a-uscirne) e consegnate poche settimane fa al Ministro della Salute” né tantomeno la volontà di oltre l’80% dei cittadini italiani contrari alla sperimentazione animale.

Ecco l’assortita composizione dei Senatori che hanno firmato le proposte di proroga degli esperimenti: “sono consapevoli che stanno difendendo una ricerca scientificamente anacronistica e immorale?”, si chiede la LAV:

DE BIASI (Pd-Milano), PADUA (Pd-Scicli Rg), AIELLO (Ncd-Catanzaro), BIANCO (Pd-Torino), MATURANI (Pd-Roma), RIZZOTTI (Fi-Torino), D'AMBROSIO LETTIERI (Fittiani CoR-Bari), MATTESINI (Pd-Arezzo), ZUFFADA (Fi-Robecco sul Naviglio Mi), CHITI (Pd-Pistoia), DIRINDIN (Pd-Torino), ROMANO (Autonomie-Aversa Ce), CATTANEO (Sen. a vita, Autonomie, Brugherio-Mb), GIOVANARDI (Gal-Modena), D'AMBROSIO LETTIERI (Fittiani CoR-Bari), BRUNI (Fittiani CoR-Otranto Le), PERRONE (Fittiani CoR-Corato Ba), COCIANCICH (Pd-Milano), RUSSO (Pd-Trieste).

Parere positivo dato dal Governo con il Sottosegretario PIZZETTI (Pd-Cremona) e il relatore COLLINA (Pd-Faenza-Ra).