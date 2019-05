False polizze sulla vita, assicuratrice truffa due clienti: denaro sparito

Due clienti si erano affidati a lei, consegnandole complessivamente una somma di circa 27mila euro, denaro investito in altrettante polizze sulla vita. Al momento di riscuotere la somma e gli interessi, alla normale scadenza del contratto, entrambi si sono trovati di fronte ad una brutta sorpresa: il denaro era sparito nel nulla e la replica alla richieste di renderlo ai proprietari erano state pesanti minacce. Al centro di questa vicenda c'è una donna, K.S., 51 anni, subagente assicurativo con precedenti alle spalle, residente a Revine Lago. I carabinieri della stazione di Cison di Valmarino, dopo una lunga indagine portata avanti dopo le denunce delle vittime della subagente, hanno denunciato una 51enne per truffa, minaccia, falsità in scrittura privata, appropriazione indebita e violazione delle norme antiriciclaggio finanziario .

Gli accertamenti dei militari di Cison, come detto, sono iniziati dopo le querele presentate da due persone, una residente a Revine Lago e l’altra residente a Farra di Soligo, le quali, su proposta di S.K., avevano sottoscritto entrambi una polizza assicurativa sulla vita, consegnando somme di denaro per un totale di circa 27mila euro nel periodo compreso tra aprile 2017 e dicembre 2018.