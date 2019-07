Una scatola di candelotti di dinamite ritrovati in un casolare di Revine Lago

Una scatola con nove candelotti di dinamite, lunghi 25 centimetri e dal diametro di 8 centimetri. Questo il pazzesco ritrovamento avvenuto nella giornata di lunedì durante i lavori di ristrutturazione di un casolare a Revine Lago, in via Sottocroda. L'esplosivo, risalente al secolo scorso e di fabbricazione inglese, era in ottimo stato di conservazione ed è stato ora posto sotto sequestro.

Il cittadino, appena fatto il rinvenimento, ha subito allertato i carabinieri della Stazione di Cison di Valmarino che, giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza i candelotti, in attesa dell’intervento di personale specializzato per le attività di bonifica.

«La segnalazione fatta dal soggetto -si legge in un comunicato emesso dall'Arma- rientra negli obblighi imposti dall’art. 20 della Legge nr. 110/1975, in base al quale chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia al più vicino comando dei Carabinieri. A quest’obbligo di natura giuridica si aggiungono le precauzioni da adottare in materia di sicurezza, pertanto il divieto assoluto di toccare o maneggiare il materiale rinvenuto e di attendere l’intervento delle forze dell’ordine».