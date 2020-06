Cronaca Revine Lago / Strada dei Laghi

Travolto ad una gamba da un caricafieno, ferito un 49enne

Incidente agricolo nel pomeriggio, alle 13.40 circa, a Revine Lago in un terreno agricolo di via strada dei laghi. L'uomo è stato portato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso