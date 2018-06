Si ferisce con un flessibile, operaio portato al Grandi Ustionati di Padova

REVINE LAGO Grave incidente sul lavoro alle 9.20 di stamani, lunedì, all'interno di un'abitazione di Revine Lago in via Roma, in cui sono in corso alcuni lavori di manutenzione. Un operaio, un macedone di 32 anni, ha riportato ustioni al volto e al torace mentre stava utilizzando un flessibile. L'uomo, soccorso dal Suem 118, è stato portato presso il reparto Grandi Ustionati di Padova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto.