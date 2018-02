Nevicata nel bellunese, si rovescia camion spargisale

TREVISO Giornata di intense nevicate nel bellunese e anche Feltre si è svegliata dipinta di bianco questa mattina, 12 febbraio. Verso le 9.45 di questa mattina è stato però necessario l'intervento dei vigili del Fuoco nella frazione di Villaga a Feltre per il recupero di un mezzo spargisale che si è ribaltato. Per rimettere in piedi il mezzo si è dovuto intervenire con l'autogru. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Non si registrano particolari problemi alla circolazione.