Trevigiano disperso in Val Tovanella, continuano le ricerche

TREVISO Neppure la ricerca odierna è riuscita a far luce sulla scomparsa di Giocondo Ghirardo, 78 anni, di Vittorio Veneto, di cui si sono perse la tracce dallo scorso venerdì, quando, dopo essere partito in mattinata dalla propria abitazione, ha parcheggiato l'auto all'imbocco della Val Tovanella. Posto il campo base a Davestra alle 7, le squadre impegnate nella ricerca hanno perlustrato vaste aree in sinistra e destra orografica rispetto al fiume Piave. Il Gruppo forre ha nuovamente disceso la gola della Val Tovanella. Una quarantina di persone tra Soccorso alpino di Longarone, Centro Cadore, Valle di Zoldo, Prealpi Trevigiane, con un'unità cinofila, Sagf di Auronzo e Cortina, Vigili del fuoco. Il Soccorso alpino resta a diaposizione a riprendere le ricerche in caso di segnalazioni o informazioni che possano dare nuove indicazioni.