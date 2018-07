Riprese le ricerche di Luciano, sub disperso da sabato: entra in gioco un robot sottomarino

CESSALTO Proseguono senza sosta le ricerche di Luciano Miotto, il 59enne sandonatese, già vicepresidente di Confindustria Veneto e titolare della Imesa Spa di Cessalto, disperso da sabato pomeriggio al largo di Cortellazzo (VE). In supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco, da lunedì mattina, c'è anche un robot sottomarino, in grado di effettuare immersioni a grandi profondità e quindi facilitare le ricerche. Il territorio è "battuto" palmo a palmo, fino alla foce del Piave, dai mezzi della capitaneria di porto e dai vigili del fuoco.

I fatti

Miotto, esperto di immersioni, avrebbe accusato un malore mentre si trovava a due miglia dalla costa in compagnia di due persone, una a bordo barca e l'altra qualche metro sotto il pelo dell'acqua. Si è trovato in difficoltà, prima di essere risucchiato dall'acqua. La speranza è che, capendo di non riuscire più a raggiungere l'imbarcazione con cui si era portato nella zona dell'immersione, abbia deciso di aggrapparsi a una boa, aspettando l'arrivo dei soccorsi. Ma i controlli, anche dal cielo, fino a questo momento non hanno garantito alcun lieto fine.

Ricerche dall'alto

Le ricerche sono proseguite anche per tutta la giornata di domenica, dall’alto con elicotteri e un aereo e imbarcazioni della guardia costiera e dei vigili del fuoco, che stanno perlustrando la zona. Con la speranza che resta appesa a un filo.