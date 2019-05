Ruba un proiettore in canonica e lo rivende in Internet: denunciato un 17enne

Nel pomeriggio di venerdì i militari della Stazione di Dosson hanno denunciato un 17enne residente nella Marca ed incensurato, per la ricettazione di un proiettore “Optma” rubato lo scorso 25 aprile all’interno della canonica della chiesa parrocchiale di Casier. I carabinieri hanno difatti rintracciato l’apparecchio attraverso un sito di e-commerce dove il giovane lo aveva messo in vendita. Il macchinario è stato poi rinvenuto presso l'abitazione del giovane in seguito ad una perquisizione e di conseguenza sequestrato.