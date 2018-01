"Aspettando il Raduno del Triveneto": a Vittorio Veneto il ricordo della battaglia di Nikolajewka

VITTORIO VENETO Nella serie di eventi “Aspettando il Raduno Triveneto del Centenario”, organizzati dal Coat, il comitato organizzatore coordinato dal presidente della sezione Ana di Vittorio Veneto Francesco Introvigne e che si terrà nella Città della Vittoria dal 15 al 17 giugno 2018, è stato inserito per l’altro valore che rappresenta per tutti gli alpini, anche il ricordo di Nikolajewka.

Gli Alpini dei 19 gruppi della sezione si stanno dunque preparando per partecipare in massa alla ricorrenza del 75.mo anniversario della Battaglia di Nikolajewka che come tradizionalmente si svolgerà domenica 28 gennaio con inizio alle 10 nell'antica Pieve di S. Andrea. L’ammassamento dei gruppi, degli ospiti delle altre Associazioni d’Arma e dei partecipanti è previsto alle 9.45. Quindi alle 10 la santa messa, con la preghiera dell’Alpino. Sarà poi ripercorso l'evento proponendo, al termine della Messa, alcune brevi riflessioni e testimonianze di Nikolajewka, accompagnate da alcune cante del Coro Ana sezionale.

Si ricorda la sanguinosa, durissima ma vincente battaglia avvenuta il 26 gennaio 1943 sul fronte orientale della seconda guerra mondiale, contro l’Armata Rossa, che alla fine guardòammirata gli alpini che, pure stremati, ma incitati dal generale Reverberi, avevano rotto l’accerchiamento, iniziando una ritirata in cui le perdite in vite umane furono altissime. Alle 11, al termine il breve trasferimento in sfilata all'adiacente monumento alle Penne Nere per l’alzabandiera e rendere l'Onore ai Caduti.