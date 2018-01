Presidente si dimette ma viene rieletto: nuove dimissioni e futuro incerto per la Pro Loco

CISON DI VALMARINO Uno dei borghi più belli d'Italia di Marca nel caos. Le storie tese tra la Pro Loco di Cison di Valmarino e l'amministrazione sul futuro di Casa Marian hanno portato alle dimissioni anticipate del Presidente Bruno Possamai. Le nuove elezioni di domenica 28 e lunedì 29 gennaio hanno visto un solo vincitore: Bruno Possamai - come riporta la Tribuna di Treviso. Con 92 voti a favore Possamai tornerà in carica fino al prossimo consiglio di stasera, 31 gennaio, quando rigetterà nuovamente il ruolo. Il gruppo di promozione turistica cisonese, che tra i tanti eventi è organizzatore della rassegna "Artigianato Vivo", ora potrebbe rischiare il commissariamento. Opzione che scongiurano tutti i cittadini, mondo della politica compreso, anche se non sarà una situazione chiara da gestire per i volontati del borgo.