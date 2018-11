Furti in serie al supermercato: a casa trovati vestiti per oltre mille euro

Capi d'abbigligliamento, tra maglie e maglioni, per un valore di circa mille euro. Questo quanto è stato trovato dai carabinieri perquisendo l'abitazione di una 36enne romena che era stata fermata poco prima all'Aliper di Riese Pio X dopo aver trafugato abiti per un valore di circa 40 euro. Secondo quanto è stato accertato dai militari la donna avrebbe trafugato il vestiario in più occasioni, facendola sempre franca. Nell'ultima occasione, l'altro ieri, è stata invece scoperta dal personale del supermercato e consegnata ai carabinieri che l'hanno denunciata. La merce è stata sequestrata e restituita al market.