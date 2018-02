Sorpreso a spacciare cocaina a due uomini: pusher arrestato dai carabinieri

RIESE PIO X Stava spacciando dosi di cocaina a due clienti, un 35enne ed un 50enne, ma è stato scoperto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco che da tempo ormai erano sulle sue tracce. Ad essere arrestato nei giorni scorsi un marocchino di 35 anni, residente a Poggiana di Riese Pio X: lo straniero, il cui fermo è stato convalidato, si trova ora ai domiciliari. Il controllo che è stato fatale al pusher è avvenuto nel week end: Il nordafricano, già conosciuto dalle forze dell'ordine, aveva appena consegnato ai due clienti, entrambi della zona, due dosi da 0,8 grammi di polvere bianca. All'interno dell'abitazione del magrebino è stato trovato mezzo etto di cocaina, bilancini di precisione e 500 euro in contanti. Per i due acquirenti scatterà una segnalazione alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.