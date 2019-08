Tabaccheria depredata a Gorgo, sparite 6mila euro di sigarette

Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì al bar "The Code" di Riese Pio X, in via Castellana. Ignoti, alle 3 del mattino, hanno scassinato la porta d'ingresso e una volta all'interno hanno scassinato le slot machine presenti e preso il denaro contenuto nei dispositivi. Svuotato completamente anche il registratore di cassa in cui non erano presenti molte banconote. Il proprietario del locale, un 51enne del luogo, ha scoperto il raid dei ladri poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riese Pio X che ora indagano sulla vicenda.

Nella notte tra domenica e lunedì è stato "visitato" dai ladri anche un altro bar della provincia, l'Happy bar di via dei Mille a Conegliano, locale gestito da alcuni cittadini cinesi. I ladri hanno scassinato e svuotato tre slot machines. Il titolare, un 51enne residente a Prata di Pordenone, si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia.

Lunedì scorso, in mattinata, misterioso furto all'interno del bar-tabaccheria "Da Dalto Fiorenza" di via Postumia a Gorgo al Monticano dove ignoti, approfittando di una distrazione dei dipendenti, hanno trafugato tre scatole con prodotti del tabacco per un valore di circa 6mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Oderzo che ora indagano sull'autore (o gli autori) del colpo.