Cucina in fiamme, due donne intossicate: Pasqua di fuoco a Riese Pio X

Due donne sono rimaste leggermente intossicate in un incendio divampato, nel primo pomeriggio di Pasqua, all'interno di una cucina, all'interno di un'abitazione di via Masaccio, a Riese Pio X. Entrambe le intossicati, R.T., di 46 anni, e T.E., di 74 anni, sono state trasportate in ospedale dagli infermieri del Suem 118. Intervenute sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto: i pompieri, dopo aver spento le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno prestato le prime cure alla 46enne e all'anziana, a cui è stato somministrato dell'ossigeno.