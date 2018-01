Arpav: "Esclusa la presenza di eternit, non intaccato dalle fiamme il deposito di vernici"

RIESE PIO X Sono tuttora in corso i rilievi dei tecnici Arpav intervenuti per il rogo alla Milldue di Riese: si stanno in particolare effettuando operazioni di campionamento dell'aria con prelievi di canister per la ricerca di composti organici volatili ad alto volume per microinquinanti organici. Dalle prime informazioni acquisite nello stabilimento non risulta presente eternit.

Il materiale coinvolto è truciolare e carta, mobili da arredo bagno in lavorazione con parti plastiche e qualche fusto di vernice. Il deposito esterno di vernici non risultava coinvolto nell'incendio nelle prime fasi ma sono in corso approfondimenti.