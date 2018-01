Rogo alla Milldue: in cenere soprattutto legno e truciolati, gli operai erano in pausa pranzo

Il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin: "L'incendio è ora sotto controllo e fortunatamente non ci sarebbero gravi problemi a livello di inquinamento atmosferico: l'azienda utilizzava principalmente legnamo e truciolato. L'Arpav è sul posto per fare le verifiche del caso. Fino a domani consigliamo comunque ai cittadini di non recarsi nella zona industriale. E' stata interessata dalle fiamme una piccola zona della produzione: gli operai erano in pausa pranzo, in questi giorni stavano effettuando l'inventario. Si esclude per ora il dolo, più probabile sia stato un episodio accidentale.""