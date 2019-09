Prima di svaligiare la casa uccidono il cane e lo gettano nella fossa biologica

Terribile episodio nella notte tra venerdì e sabato a Riese Pio X. I malviventi, penetrati in casa attraverso una finestra, sono riusciti a prendere vari gioielli in oro e altri preziosi per un valore di 10mila euro. Indagano i carabinieri