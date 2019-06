Erano specialiste del massaggio "lomantico", chiuso centro cinese

Chiuso e sequestrato dai carabinieri il centro massaggi cinese "Oasi" di Riese Pio X. Gli investigatori hanno accertato che all'interno della struttura una 43enne di nazionalità cinese, la titolare, faceva prostituire una connazionale 51enne. La prima è stata denunciata per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione mentre la prostituta, irregolare, per il reato di sostituzione di persona: al momento del blitz dei militari la donna ha esibito dei documenti falsi. Sequestrati nel corso della perquisizione dei carabinieri una somma di circa 520 euro. Da tempo il centro era finito al centro dei sospetti dei militari: nella zona in molti sapevano che all'interno veniva praticato il ben noto "massaggio lomantico". Nulla di terapeutico insomma.