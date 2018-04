Riese Pio X, i ladri saccheggiano azienda di metalli

RIESE PIO X Oltre venti quintali di ottone, bronzo e alluminio, per un valore di diverse migliaia di euro. Questo il bottino di un furto messo a segno nella notte tra domenica e lunedì all'interno di un'azienda che si occupa della lavorazione dei metalli in via Balegante a Riese Pio X. I malviventi sono penetrati all'interno dello stabilimento dopo aver scassinato una finestra. Sull'episodio, molto probabilmente un furto su commissione, indagano ora i carabinieri della stazione di Riese. Saranno passate al setaccio le telecamere della zona.