Ruba venti bottiglie di alcolici al market, 40enne arrestato

RIESE PIO X Ruba venti bottiglie di superalcolici all'interno del supermercato Alì di Riese Pio X ma viene subito bloccato a arrestato dai carabinieri. A finire in manette un cittadino albanese di 40 anni: lo straniero, già espulso in passato, è finito in cella per furto aggravato, in attesa di comparire di fronte al giudice per il processo per direttissima.