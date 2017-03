Duemila piante di marijuana in un capannone abbandonato, due arrestati

RIESE PIO X Una piantagione con duemila piantine di marijuana, coltivate da due cittadini cinesi, entrambi arrestati. Questo quanto è emerso nel corso di un blitz messo a segno dai carabinieri di Castelfranco Veneto e Prato, martedì pomeriggio poco dopo le 16, nella zona industriale di Poggiana di Riese Pio X. La coltivazione era sistemata in un capannone dismesso, tra varie attività attive e regolari. I "frutti" del lavoro dei due asiatici, secondo gli investigatori, era destinato a finire sul mercato della comunità cinese sia in Veneto che in altre regioni italiane.