Riese Pio X, operaio schiacciato contro un muretto dal cassone di un camion

RIESE PIO X Grave incidente sul lavoro poco dopo le 14.15 di oggi, sabato, a Spineda di Riese Pio X, in via Quartiere Galiazzo. Un giovane operaio è stato schiacciato contro un muretto dal cassone di un camion che stava scaricando della terra e non era evidentemente bloccato a dovere al suolo.

L'operaio, C.D. di 33 anni, gravemente ferito ma non in pericolo di vita, è stato soccorso dai medici del 118 e traportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dall'elicottero del Suem di Padova. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini del nucleo Spisal dell'Ulss.