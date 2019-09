Finta inserzione on line di uno smartphone: il venditore incassa e sparisce nel nulla

I carabinieri di Riese Pio X, al termine di una lunga indagine, hanno denunciato per truffa A.S., 53enne, della provincia di Napoli, già ben conosciuto alla giustizia. L'uomo, nel giugno scorso, aveva messo in vendita su internet un telefono cellulare al prezzo di circa 300 euro e, una volta ottenuto il pagamento dell'intera somma, mediante accredito da uno studente 20enne di Riese, si è reso irreperibile.