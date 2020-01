Intascava gli investimenti dei clienti, maxi truffa da 7 milioni di euro

Una gigantesca truffa ai danni di almeno una decina di ex clienti di Veneto Banca fruttata dai 4 ai 7 milioni di euro in 30 anni. Il crac della ex popolare questa volta non c'entra: autore del "furto con scasso" ai danni di investimenti in fondi obbligazionari e azionari è infatti l'ex funzionario dell'agenzia di Riese Pio X. R.B., oggi 60enne, che secondo le indagini ancora in corso coordinate dalla Procura di Treviso e condotte dai carabinieri di Riese Pio X dai primi anni '90 al 2017 avrebbe "finto" di utilizzare il denaro della clientela dirottando invece i fondi in conti deposito e titoli intestati a lui. Gran parte di quel bottino sarebbe già stato speso dall'uomo, che ora risulta essere nullatenente.

A far scoppiare il caso le denunce presentate da imprenditori ma anche pensionati, gente che ha visto andare in fumo tutti i risparmi affidati a Veneto Banca e a quel "direttore". La truffa sarebbe iniziata addirittura all'inizio degli anni '90. Quello è il periodo in cui il 60enne assume un ruolo di primo piano nella filiale di Veneto Banca di Riese Pio X e offre a tutti soluzioni di investimento che appaiono ottimali, all'insegna degli ottimi rendimenti. Ma è tutto un trucco. I soldi "cash" che gli imprenditori e i pensionati clienti della sua filiale come anche di coloro che, con un lavoro paziente, avrebbe spostato da altre sedi di Veneto Banca all'agenzia di Riese Pio X non avrebbero infatti mai preso la strada degli investimenti. Non tracciabili, perché "liquidi" sarebbero invece finiti in conti deposito e titoli intestati all'uomo mentre falsi sarebbero stati i documenti contabili di rendiconto. La carta intestata era sì quella di Veneto Banca ma gli estratti conto erano inventati. A quanto si è appurato fino a questo momento il denaro, botte anche da mezzo miliardo di vecchie lire alla volta, non sarebbe peraltro rimasto a maturare interessi per troppo tempo, prendendo invece la via delle tasche dell'uomo, che ne avrebbe speso una buona parte. Quando già a a metà egli anni '90 qualcuno chiede di smobilizzare, lui avrebbe utilizzato i fondi che gli erano stati affidati da nuova clientela per saldare il conto con la vecchia.

Nel 2017 però scoppia il bubbone: Veneto Banca finisce gambe all'aria, R.B. va in prepensionamento ma non lo dice a nessuno e invece inizia a contraffare la carta intestata di Banca Intesa, a cui la ex popolare montebellunese ha ceduto le attività e i dipendenti, prima utilizzando un timbro falso della filiale di Riese e poi di quella di Mestre dove raccontava a tutti di essere andato a lavorare. Quando sono arrivate richieste di smobilizzo e incasso in seguito alla messa in liquidazione coatta lui non ha più risposto a nessuno. e a quelli che si sono presentati alle filiali di Intesa di Riese prima e poi di Mestre per incassare è stato risposto che non lavorava più.