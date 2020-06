Acquista on line I-phone a mille euro, trevigiano truffato

I carabinieri della stazione di Riese Pio X hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di truffa, un 41enne pregiudicato della provincia di Napoli. L'uomo aveva dapprima messo in vendita in internet un telefono I phone, quindi una volta ottenuto il pagamento di 1000 euro da un 25enne di Riese, attraverso un bonifico bancario, si è reso irreperibile. La vittima del raggiro si è rivolta ai carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.