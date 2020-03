Vende una Porsche Cayenne, i truffatori spariscono con 15mila euro

Un uomo 29enne e una donna 27enne, entrambi della provincia di Udine (Pradamano) e conosciuti alla giustizia, sono stati denunciati per truffa dai carabinieri della stazione di Riese Pio X. Al centro del raggiro architettato dai due friulani c'era la trattativa per l'acquisto di un'auto Porsche Cayenne, al prezzo di 90mila euro, pubblicata in internet, con l'espediente di dover versare al venditore di Riese un anticipo di 15mila euro. I malviventi, sostenendo di essere in possesso soltanto di banconote del taglio di 500 euro, che la banca non avrebbe accettato per il versamento, hanno proposto alla vittima di cambiare loro i soldi, con banconote di piccolo taglio. Quando l'imprenditore ha consegnato nella mani dei truffatori i 15mila euro, in attesa del cambio, i due si sono dati alla fuga con il denaro, rendendosi irreperibili.