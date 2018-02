Rifiuti abbandonati lungo i canali d'acqua, Renosto: "Servono maggiori controlli"

TREVISO Degrado in via delle Aquette nel quartiere di Santa Maria del Rovere: nelle scorse ore è stata infatti notata una friggitrice abbandonata in acqua lungo una canaletta. "La mamma dei vandali è sempre incinta" ha dichiarato in merito lex consiglire comunale Enrico Renosto, "dopo la segnalazione di un cittadino sono andato a verificare e ho poi chiamato i vigili avvisandoli della cosa. Servono maggiori controlli e pene più severe. Nel programma delle prossime elezioni porterò quindi l'idea di attivare dei corsi di educazione ambientale nelle scuole".

Non solo però Santa Maria del Rovere, ma anche Selvana avrebbe problemi di degrado: "I rifiuti abbandonati in via Selvana e le terraglie segnalate nelle settimane scorse sono state portate via dopo mesi che erano li. I residenti mi hanno chiamato ringraziandomi in quanto avevo informato i vigili e chiamato anche Contarina descrivendo la questione - oontinua Renosto - Fa perciò piacere che abbiano ripristinato il decoro e invito i cittadini a segnalare le problematiche nella nostra pagina Facebook 'Quartieri vivi e attivi'. Segnalo inoltre che c'è un problema rifiuti anche all'interno di una delle zone di proprietà delle FS: vandali buttano infatti continuamente rifiuti al di là della recinzione, ma poi nessuno raccoglie. Il problema è già stato segnalato più volte, ma nessuno si muove".

Infine Renosto parla anche di sicurezza in via Roma, a Treviso: "Penso possano essere utili delle pattuglie a cavallo e unità cinofile nelle zone calde del centro cittadino, a partire da via Roma....I malintenzionati devono capire fin da subito il rigore e l'attenzione delle Istituzioni, non possiamo permetterci che certi luoghi diventino dei ghetti off limits per cittadini e negozianti. Chi non sta alle regole va allontanato e punito".

