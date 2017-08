Degrado a Montebelluna: cestini strapieni di rifiuti sotto il sole di Ferragosto

MONTEBELLUNA Rifiuti abbandonati sotto il sole rovente di Ferragosto, cestini stracolmi di spazzatura e residenti a dir poco indignati. E' questa la situazione che oggi si presenta in Via Monte Rocca, tranquilla area residenziale del Comune di Montebelluna.

Qui la raccolta del cestino dei rifiuti dell'area verde, usata solitamente dai cittadini per far giocare i propri figli o per portare a spasso i propri animali domestici, avviene solitamente il venerdì. Peccato però che a Ferragosto (quattro giorni dopo l'ultimo svuotamento), sotto il sole cocente degli ultimi giorni, quel cestino sia di nuovo strapieno a causa dell'inciviltà di alcune persone che hanno riempito il contenitore fino all'inversomile con ogni tipo di spazzatura. Tra i rifiuti presenti anche la lettiera di un gatto che, stando al regolamento, andrebbe messa nell'umido. La segnalazione arriva da una cittadina del posto, indignata per l'accaduto dal momento che tutto quell'ammasso di rifiuti, con questo caldo, sta iniziando a emanare un pessimo odore oltre a non essere un bello spettacolo agli occhi di chi passa da quelle parti. L'appello in questo caso non è tanto per chi gestisce la raccolta dell'immondizia, quanto al buon senso dei montebellunesi affinché in futuro, con il rispetto delle regole e senza l'abbandono selvaggio di rifiuti privati in aree pubbliche, la situazione possa migliorare.