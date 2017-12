Rifiuti sugli argini del Monticano, dalla protesta social dei runner si passa all'azione

ODERZO Rifiuti abbandonati lungo l'argine del fiume Monticano a Oderzo. A segnalarlo, come spesso accade, sono i runner che percorrono le zone a volte meno battute della città. Così uno sportivo opitergino ha postato sui gruppi Facebook locali - come riporta l'articolo de "La Tribuna di Treviso" - le foto degli abbandoni e stanco di correre tra la sporcizia ha deciso di lanciare una petizione "social" per ripulire l'argine.

Balle di paglia, secchi e addirittura biciclette: la piena porta a galla di tutto. Ma dallo sfogo nel web a Oderzo si passerà per davvero all'azione: a Gennaio un piccolo gruppo si attiverà per ripulire l'argine e per rendere il Monticano un luogo un po' più bello per runner e famiglie.