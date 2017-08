Rifiuti abbandonati e odori nauseanti: piazzetta San Parisio rovinata dall'immondizia

TREVISO Uno dei luoghi più caratteristici del capoluogo della Marca rischia di essere rovinato dalla presenza di numerosi rifiuti, abbandonati e lasciati sotto il sole di agosto ormai da diversi giorni.

Ci troviamo in piazzetta San Parisio, a pochi metri di distanza dalla storica isola della Pescheria, ed è proprio qui che numerosi commercianti della zona hanno segnalato al consigliere comunale Davide Acampora la presenza di tantissimi rifiuti abbandonati all'ingresso del mercato alimentare. Non ci sarebbe nulla di strano, dal momento che i commercianti del mercato scaricano abitualmente i rifiuti delle loro bancarelle nell'apposito punto di raccolta. Il problema però è che nessuno passa mai a raccogliere quei rifiuti con il tempismo necessario e così, il suggestivo ingresso alla piazza, è spesso infestato da odori nauseanti e da decine di rifiuti spesso abbandonati fuori dagli appositi bidoni. Uno spettacolo decisamente non piacevole per un luogo così centrale come piazzetta San Parisio. La situazione è stata segnalata più volte da aprile ad oggi ma nulla è cambiato. Commercianti e residenti ora puntano il dito contro Contarina che dovrebbe occuparsi della gestione dei rifiuti in città. "E' questa l'efficienza tanto paventata sull'ECO-GIORNALE che Contarina ha spedito a casa dei trevigiani?" chiede ironico Acampora nel suo post di commento alla notizia. Arrivati ormai oltre la metà di agosto, un intervento per la raccolta di rifiuti sarebbe quantomeno auspicabile, ne va dell'immagine di uno dei luoghi più amati della nostra città.