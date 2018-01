Treviso, mostra collettiva “Riflessi di colore – Buon Compleanno Mecenate”

TREVISO La mostra si aprirà venerdì 5 gennaio 2018 alle ore 17.30 presso il Mecenate Tea Lounge in Piazzetta della Torre a Treviso, e sarà presentata dalla Dott.ssa Ombretta Frezza. L’esposizione vede la partecipazione di una trentina di artisti, alcuni dei quali ritornano al Mecenate dopo aver esposto in mostre personali nel corso del 201. Altri, al contrario, sono appena confluiti in questa grande famiglia artistica, che vede il locale di Francesco Mosca ispirarsi ai Cafè parigini di metà ‘800, divenendo così, oggi a Treviso il crocevia delle arti, luogo di incontro, confronto e punto di riferimento per molti artisti non solo trevigiani ma anche provenienti da fuori provincia.

Le opere si connotano per tecniche e stili eterogenei: pittura, scultura, fotografia, tecniche miste. Un viaggio nel colore che, come un Virgilio dantesco, accompagnerà l’osservatore in un viaggio alla ricerca di ricordi, emozioni, sensazioni che si intrecciano, come fili sottili, tra le trame più recondite della nostra anima e che, grazie a queste opere, riaffiorano alla memoria. Paesaggi, figure, volti, occhi, opere informali, geometrizzazioni, animeranno per un mese, fino al 31 gennaio, la mostra.

La curatrice ha voluto, inoltre, sostenere la contaminazione tra le arti, chiamando lo scrittore trevigiano Gianluca Ascione, presenza conosciuta ai frequentatori di questo spazio espositivo, a presentare il suo ultimo romanzo “Le Canaglie del Venerabile – Un Thirller nella Treviso Fascista” (Panda Edizioni 2017) sabato 13 Gennaio 2018 alle ore 17.30 nella Sala Rossa del Mecenate Tea Lounge.