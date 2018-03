Riflettore Donna 2018, la Commissione Pari Opportunità premia a Santa Caterina

TREVISO Sarà assegnato a Daniela Zambon, fondatrice di Telefono Rosa Treviso, il premio 'Riflettore Donna' 2018. La consegna della civica benemerenza si terrà giovedì 8 marzo alle ore 18:00 all'Auditorium del Museo di Santa Caterina. Il premio viene conferito dal sindaco, sentita la Consulta e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso, con la segente motivazione: "Per aver colto in tempi ancora impensabili la necessità e l'urgenza di dare ascolto alle donne maltrattate, per aver pervicacemente percorso la strada dell'accoglienza e dell'aiuto, attraverso la qualità dell'ascolto, evitando interferenze improprie ma coinvolgendo in modo adeguato professioniste, avvocate, psicologhe e operatrici, sostenendo sempre la loro iniziale motivazione. Per aver dato voce alle donne che non avevano voce, permettendo loro di riprendere in mano il filo della loro vita".

Nell'ambito della cerimonia verrà inoltre consegnata una targa alla Signora Tina Dall'Armi Murgia, quale riconoscimento per il suo impegno nella Resistenza.