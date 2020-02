Parcheggia il Suv nel posto dedicato ai disabili: il sindaco gliela fa rimuovere

«Della serie il colpo di genio del sabato sera! Ma non solo tu che hai parcheggiato alla c.... occupando posti auto riservati ai portatori di handicap, ma anche gli ebeti che hanno parcheggiato dietro di te! Certamente non amate Asolo e Asolo non vi merita! Vediamo se da oggi si inizia a rispettare Asolo. Ringrazio la pattuglia dei carabinieri prontamente intervenuta e i cittadini per la segnalazione». Con queste parole, affidate ad alcuni post in Facebook, il sindaco di Asolo Mauro Migliorini ha portato all'attenzione dei propri cittadini uno spiacevole episodio avvenuto sabato sera in centro città, ovvero il parcheggio "selvaggio" di un Suv di traverso su uno stallo riservato ai disabili. Diverse sono state le segnalazioni dei residenti al primo cittadino che, in poco tempo, ha preso in mano la situazione e ha contattato i carabinieri che, dopo le verifiche di rito, hanno fatto rimuovere coattivamente il mezzo con buona pace del proprietario.

