Ladri da "Rinaldin" a Ponte di Piave: razzia di motoseghe e decespugliatori

PONTE DI PIAVE Razzia dei soliti ignoti, nella notte tra martedì e mercoledì, all'interno della rivendita di attrezzi per l'agricoltura "Rinaldin group" di via dell'Artigianato a Ponte di Piave. I ladri, dopo aver divelto la recinzione esterna, hanno asportato vari utensili come motoseghe e decespugliatore. Il valore del bottino, ancora in fase di quantificazione, ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Ponte di Piave che acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La rivendita è provvista di impianto d'allarme che è stato però disattivato dai malviventi. Si sospetta il furto su commissione con la merce destinata ad essere rivenduta su internet o all'estero.