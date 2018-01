Ripavimentazione di piazza Duomo, secondo stralcio al via da lunedì 29 gennaio

TREVISO La Giunta Comunale ha dato avvio al secondo stralcio dei lavori per il rinnovo del porfido in Piazza Duomo. Gli interventi avranno inizio lunedì 29 gennaio e interesseranno il tratto di strada che va dall'incrocio con via Manin fino alla fine del parcheggio del Duomo: durante tutto il periodo non ci saranno sostanziali modifiche alla viabilità per le automobili che potranno passare lateralmente al cantiere. Sarà sempre consentito il transito a pedoni e ciclisti .

Per esigenze di cantiere e di sicurezza sarà unicamente impedito l'uso di alcuni parcheggi sulla carreggiata sinistra di Piazza Duomo. Il personale dell'Amministrazione sta già provvedendo in queste ore ad informare gli esercizi commerciali della zona. Non potranno invece transitare per il Duomo gli autobus di linea, che verranno deviati per via San Liberale e da lì in Borgo Cavour. Obiettivo dell’amministrazione riconsegnare la piazza nuova per marzo.

Gli agenti della locale, guidati dal comandante Maurizio Tondato, saranno inoltre presenti nei primi giorni di cantiere per facilitare le operazioni e informare la cittadinanza. Il 13 febbraio, giorno del martedì Grasso, la tradizionale sfilata dei carri allegorici del Carnevale Trevigiano verrà anch’essa deviata per via San Liberale, per poi spostarsi in piazza San Pio X e piazza della Vittoria. “La responsabilità di chi amministra la città è quella di tutelare gli interessi e la sicurezza dei cittadini – commenta l'assessore ai lavori pubblici Ofelio Michielan – Non c'è spazio né tempo per polemiche da campagna elettorale: Piazza del Duomo va ripavimentata perché oggi il porfido dissestato mette a rischio soprattutto pedoni e ciclisti. Abbiamo studiato un piano che permetterà al traffico urbano di transitare ugualmente". L’intervento che interesserà l'incrocio tra via Battisti, via Riccati e via Manin, verrà valutato nel periodo estivo. Nel frattempo è allo studio un piano del traffico.