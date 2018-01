Susegana, riprendono i lavori dell'Anas sul ponte della Priula

SUSEGANA Anas comunica che, conclusosi positivamente l’iter autorizzativo necessario al proseguimento dei lavori, sono ripresi gli interventi di restauro, consolidamento e adeguamento dimensionale del ponte della Priula, lungo la strada statale 13 “Pontebbana”, dal km 39,200 al km 39,700, nel comune di Susegana. I lavori erano stati sospesi il 25 ottobre 2017 in attesa delle necessarie integrazioni autorizzative. Le lavorazioni in corso non rendono necessaria la limitazione della viabilità lungo il tratto, che è regolarmente percorribile in entrambe le direzioni di marcia. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.