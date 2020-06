Processo Veneto Banca, risarcimenti chiesti anche ai revisori, Bankitalia e Consob

Dopo l'indagine aperta su Alessandra Mingozzi, tra il 2012 e il 2014 socio responsabile dei lavori di revisione dell'ex popolare, il Movimento Difesa del Cittadino chiederà al Gup di Treviso, in occasione dell'udienza preliminare prevista a ottobre, di estendere la richiesta risarcitoria anche alla società PricewaterhouseCoopers.

Alla società che curava la revisione dei bilanci di Veneto Banca viene imputato di aver per anni certificato i bilanci ed i prospetti informativi di dell'ex popolare sospettati di essere falsi e contenenti dati fuorvianti e contraffatti, indicata come il soggetto che avrebbe “certificato” una presunta solidità della banca per convincere i risparmiatori ad acquistare le azioni e le obbligazioni. Inoltre una identica richiesta verrà formulata a carico di Intesa San Paolo, Banca d'Italia e Consob, queste ultime colpevoli di non aver adeguatamente vigilato sull’operato di Veneto Banca e dell’ex Amministratore Delegato Vincenzo Consoli.

Ad Alessandra Mingozzi vengono contestati i reati di falso in revisione e ostacolo alla vigilanza, quest'ultimo formalizzato a Roma in quanto sede delle Banca d'Italia. Per questa ragione i due sostituti trevigiani Massimo De Bortoli e Gabriella Cama hanno trasmesso il fascicolo per competenza alla Procura della Capitale.