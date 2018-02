Solo cinque iscritti, asilo a rischio chiusura

MANSUE' La materna "Santa Favero" di Balsalghelle di Mansuè rischia di sparire. Troppo pochi gli iscritti alla scuola materna statale - come riporta il Gazzettino di Treviso - per una normale sopravvivenza. Gli spazi delle due scuole private invece sono tutti al completo, nonostante i costi più elevati, e sulla statale "Santa Favero" potrebbe calare la mannaia del ministero a chiudere le porte. Secondo il sindaco di Mansuè Leonio Milan, come riporta il Gazzettino, è complice il calo delle nascite in paese e un'immigrazione che si sposta verso altri lidi.

C'è posto per 55 bambini alla materna statale ma se dovesse chiudere, in assenza di una classe prima, non ci sarebbe spazio per tutti loro nelle altre due scuole private. L'appello del primo cittadino ai genitori è chiaro: "Prendete in considerazione l'idea di iscrivere i vostri figli all'asilo statale dove, tra l'altro, non è previsto il versamento di alcuna retta".