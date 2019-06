Scontro tra due Boeing Ryanair evitato per un soffio al Canova: aperta un'inchiesta

Poteva essere una strage ma fortunatamente tutto è finito per il meglio. Il 7 maggio scorso, infatti, due Boeing Ryanair hanno rischiato di scontrarsi frontalmente all'interno di una delle piste dell'aeroporto Canova di Treviso. I due velivoli si trovavano uno in fase di decollo ed uno in fase di atterraggio e per un errore della torre di controllo l'impatto tra i due è stato evitato per un soffio. Per questo motivo l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei voli (Ansv) ha svolto un'ispezione e sollevato rilievi critici nei confronti delle procedure avvenute in torre di controllo, criticando la "consuetudine delle operazioni ordinariamente condotte in torre di controllo" e "la mancanza di qualsivoglia strumento e/o procedure che consentano di avere una chiara cognizione circa la posizione e la distanza del traffico in avvicinamento" allo scalo trevigiano. Insomma, una brutta figura a livello nazionale per tutto l'aeroporto di San Giuseppe, nella speranza che da questo episodio si possa migliorare la sicurezza di tutta la struttura.