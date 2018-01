Montebelluna, risparmiatore tenta di impiccarsi davanti alla sede di Veneto Banca

MONTEBELLUNA E' dalla notte di Natale che il signor Marin lotta per riavere i suoi risparmi. L'auto è parcheggiata dal 25 dicembre sotto il portico della storica ex sede di Veneto Banca, in piazza dall'Armi a Montebelluna. Oggi, 12 gennaio, durante l'ultima manifestazione del coordinamento Don Torta, il signor Marin ha cercato di farla finita e con una corda appesa alle inferriate dell'ormai Banca Intesa ha inscenato un tentativo di suicidio. A fermarlo gli uomini dell'arma dei carabinieri e tutti i manifestanti che con lui stavano protestando. La situazione è tesa e gli animi sembrano non placarsi in attesa di una trattativa risolutiva.