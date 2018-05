Dagli insulti alle bastonate, scatta la rissa lungo la Feltrina

TREVISO Dalle parole ai fatti in poco tempo. Qualche parola di troppo è sfociata in una rissa a suon di bastonate ieri sera poco prima delle 20 lungo la strada Feltrina - come riporta la Tribuna di Treviso. Una decina di persone, tutte di di nazionalità africana, si sono scontrate poco distante dal bar Hollywood, in via Feltrina 29. Molti i passanti che impauriti hanno chiamato immediatamente carabinieri e polizia per evitare il peggio. Ma con il suono delle sirene i protagonisti della maxi-rissa se la sono data alla fuga.