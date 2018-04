Refrontolo-Olmi: pareggio con rissa in seconda categoria

REFRONTOLO Duplice fischio e il match di seconda categoria finisce con un pareggio. Terzo tempo amaro per il Refrontolo e per l'Olmi Callalta sfociato in una rissa a bordo campo - come riporta il Gazzettino di Treviso. Uno scontro rovinato da tafferugli dal motivo ancora sconosciuto. Un gol per parte e una partita equilibrata hanno visto arbitro e dirigenti in cerca di animi da placare, passati dagli insulti alle mani. A farne le spese con qualche livido anche il fotografo del Gazzettino, che in quel momento stava immortalando la brutta scena che non ha niente a che vedere con lo sport.